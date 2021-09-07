Во Владимире откроется первый пункт приема вторсырья

8 сентября первый ЭкоПункт откроется во Владимире на улице Егорова10б. Мероприятие организовано в рамках II Всероссийского экологического автопробега «Чистая страна 2.0», проводимого с целью популяризации национального проекта «Экология». Возведен ЭкоПункт по инициативе компании «Биотехнологии», которая является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории второй зоны Владимирской области. Теперь владимирцы смогут передавать на переработку следующие виды отходов: стекло, различные виды пластика, металла, макулатуры, а также батарейки. В дальнейшем подобные пункты приема будут возводиться в каждом районе области. Напомним, ещё несколько лет назад контейнеры для раздельного сбора мусора были во многих дворах, но после прихода регоператора компания, занимавшаяся раздельным сбором отходов, ушла с рынка. Сейчас она возобновляет свою работу, вновь устанавливая контейнеры и организуя рейды по сбору отсортированнного мусора у горожан. Также сдать отсортированнный мусор владимирцы могут в центре города, в объединении "Флигель", где установлены соответствующие контейнеры.