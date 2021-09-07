В Гусь-Хрустальном поймали сбытчика фальшивых купюр

Заместителем Гусь-Хрустального межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении сорокаоднолетнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных билетов Центрального банка России). По версии следствия, ранее неоднократно судимый за совершение особо тяжких преступлений мужчина, получив от неустановленного следствием лица 2 банковских билета ЦБ РФ номиналом 2 тысячи рублей, убедился в их поддельности и стал хранить их с целью дальнейшего сбыта. Позднее в поселке Красное Эхо Гусь-Хрустального района злоумышленник совершил покупки в магазинах, где расплатился фальшивками и получил сдачу в виде подлинных денежных купюр. Дело направлено на рассмотрение в Гусь-Хрустальный городской суд.