Во Владимире будут судить горожанку, по чьей вине умер муж

Прокуратурой города Владимира направлено в суд уголовное дело по обвинению тридцатишестилетней горожанки в умышленном причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. В начале июня местная жительница выпивала дома со своим мужем, но потом супруги поссорились из-за ревности. Во время ссоры женщина в спальне кухонным ножом с силой нанесла мужу удар по левой ноге, причинив сквозное колото-резанное ранение в подколенной области с полным пересечением подколенной вены и краевым пересечением подколенной артерии. После случившегося она взяла в прихожей тряпки, перетянула потерпевшему ногу и обработала рану перекисью. Однако смерть мужчины произошла от обильной кровопотери. Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемая признала в полном объеме. За совершение данного преступления владимирке грозит наказание лишения свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового. Уголовное дело будет рассмотрено по существу Октябрьским районным судом города Владимира.