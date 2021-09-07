В Юрьев-Польском девушка похитила деньги с карты бывшего жениха

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Юрьев-Польского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту кражи с банковского счета.

В начале минувшего августа в полицию обратился 21-летний парень, рассказавший, что у него с банковской карты пропало 5000 рублей.

В ходе работы оперативникам удалось выяснить, что доступ к карте имела бывшая девушка молодого человека — 23-летняя местная жительница.

После задержания она не стала отрицать вину и призналась, что действительно «увела» с карты бывшего молодого человека часть средств.

По версии следствия, девушка воспользовалась тем, что парень оказался в нетрезвом виде, взяла его карту и сняла в банкомате те самые 5000 рублей. В ходе следствия ущерб она полностью возместила.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.