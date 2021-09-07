Во Владимирской области 7 сентября коронавирус выявили у 157 человек

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 сентября 2021 года лабораторно подтверждено 157 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (31 сл. в г. Владимире, 24 сл. в Ковровском, 22 сл. в Муромском, 14 сл. в Гусь-Хрустальном, 10 сл. в Кольчугинском, 10 сл. в Суздальском, 9 сл. в Киржачском, 7 сл. в Вязниковском, 9 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Петушинском, 5 сл. в Александровском, 2 сл. в Собинском, 3 сл. в Меленковском, 2 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в г. Радужный, 4 сл. в Селивановском, 2 сл. в Камешковском).

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 50 395 случаев заболевания (11 613 сл. в г. Владимире, 5889 сл. в Гусь-Хрустальном, 5452 сл. о. Муром, 4084 сл. в Ковровском, 2765 сл. в Александровском, 2720 сл. в Петушинском, 2099 сл. в Юрьев-Польском, 2179 сл. в Вязниковском, 2192 сл. в Кольчугинском, 2064 сл. в Суздальском, 1671 сл. в Киржачском, 1681 сл. в Собинском, 1404 сл. в Меленковском, 1112 сл. в Гороховецком, 1133 сл. в Камешковском, 964 сл. в Селивановском, 737 сл. в Судогодском, 636 сл. в г. Радужном).