Во Владимире назовут лучший пришкольный участок

Жюри, куда вошли сотрудники "Патриарший сад", подвело итоги смотра-конкурса учебно-опытных участков образовательных учреждений Владимира за 2020-2021 учебный год. По сути, в областной столице выбрали лучшие пришкольные участки - «огороды», в которых ученики и педагоги проводят опыты и выращивают очень интересные растения. Как отмечают организаторы конкурса, учебно-опытные участки образовательных учреждений занимают важное место в педагогическом процессе. Они дают школьникам практические навыки работы, служат средством воспитания экологической культуры, развития творческих способностей, нравственного и эстетического воспитания и даже профессиональной ориентации. В смотре приняли участие 17 образовательных организаций города Владимира. Ребята под руководством педагогов проводили различные опыты с овощными, полевыми, плодовыми, лекарственными и декоративными культурами. Разрабатывали дизайн цветников, изготавливали гербарии и коллекции для занятий. Все лето они ухаживали за высаженными культурами. Особенно удались яркие цветники возле школ. Главным итогом смотра-конкурса стало то, что в образовательных организациях была проведена большая работа по совершенствованию структуры учебно-опытных участков, расширению ассортимента растений, по благоустройству и озеленению пришкольных территорий. В конкурсе участвовали владимирские школы №№ 5 8,13, 15,16, 20, 28, 3, 34, 36, 37, 38, гимназии №№ 3, 35, 39, лицей №17, лицей-интернат №1. Награждение участников смотра-конкурса состоится 10 сентября в 15:00 на станции юных натуралистов «Патриарший сад».