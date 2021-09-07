Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2021 9:29

В Собинке судебные приставы ограничили регистрацию шести машин должника

Таким образом сотрудники они добились от завода выплаты долгов по налогам
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, в отдел судебных приставов Собинского района поступили документы на взыскание с местного завода, занимающегося производством электроники для автомобилей, налогового долга более одного миллиона рублей.

Было возбуждено исполнительное производство, о чем уведомлены представители предприятия, но они не спешили выплачивать средства. Тогда приставы наложили постановление на взыскание денег с банковского счета завода, а также наложили запрет на регистрацию двух легковых машин и четырех большегрузов, принадлежащих организации.

Только после этого в течение ближайших нескольких дней вся сумма долга была выплачена, а исполнительное производство завершено.