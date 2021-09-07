В Собинке судебные приставы ограничили регистрацию шести машин должника

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, в отдел судебных приставов Собинского района поступили документы на взыскание с местного завода, занимающегося производством электроники для автомобилей, налогового долга более одного миллиона рублей.

Было возбуждено исполнительное производство, о чем уведомлены представители предприятия, но они не спешили выплачивать средства. Тогда приставы наложили постановление на взыскание денег с банковского счета завода, а также наложили запрет на регистрацию двух легковых машин и четырех большегрузов, принадлежащих организации.

Только после этого в течение ближайших нескольких дней вся сумма долга была выплачена, а исполнительное производство завершено.