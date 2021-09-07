В Вязниках от пожара пострадал частный жилой дом на улице Мира

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 21.23 диспетчерам Вязниковского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о возгорании в доме №5 по улице Мира.

К месту происшествия прибыли 10 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. На тот момент в одноэтажном доме наблюдалось сильное задымление. Расчеты пробрались внутрь и обнаружили очаг возгорания в коридоре. В итоге пламя удалось потушить на площади всего в 2 квадратных метра, таким образом, дом удалось спасти. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.