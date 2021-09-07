В августе во Владимирской области умерли 2315 человек

Департамент юстиции Владимирской области опубликовал статистику по рождаемости и смертности в регионе в августе 2021 года. Сразу стоит сказать, что ничего обнадеживающего в цифрах от чиновников нет.

Так, в последний месяц лета во Владимирской области умерли 2315 человек. С одной стороны, по сравнению с июлем число смертей уменьшилось. В июле скончались 2668 жителей региона. Однако очевидно, что коронавирус продолжает значительно влиять на демографические процессы во Владимирской области. По сравнению с августом 2020 года число смертей увеличилось на 447 человек (1868 человек).

При этом рождаемость также снижается. В августе владимирские женщины родили 874 ребенка. Ровно год назад рождаемость остановилась на цифре 941 младенец.