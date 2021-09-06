Более четверти жителей Владимира сделали первую прививку от коронавируса

По данным на 6 сентября, общее число жителей Владимира, получивших первый компонент вакцины, составило 82843 человека. Оба компонента вакцины получили 68651 житель города. Как сообщили в городской администрации, своей очереди ожидал 3408 человек. Всего за время проведения массовой вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 117665 доз вакцины. Сделать прививки жители областной столицы по-прежнему могут в поликлиниках по месту жительства, записавшись предварительно по телефону. Напомним, сделать прививку от коронавируса можно в нескольких клиниках: ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81, ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53, ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84, ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01, ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90, ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36, Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).