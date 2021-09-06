Во Владимирской области посадят 400 гектаров леса, чтобы компенсировать деревья, вырубленные из-за трассы М-12

Во Владимирской области продолжается восстановление вырубленных лесов. Если в прошлом году было посажено полмиллиона сеянцев на общей площади 0,1 тысяча гектар, то в 2021 году – уже в два раза больше: 1 миллион сеянцев на общей площади 0,2 тысяча гектар. В следующем году объем компенсационных посадок значительно увеличится. Сейчас ведутся подготовительные работы к проведению лесовосстановления в рамках реализации проекта по строительству скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань». Подобраны и согласованы участки для его проведения на общей площади 0,4 тысяч гектаров. Ожидается, что в ближайшее время состоится аукцион, по результатам которого определится исполнитель работ. Уже этой осенью участки подготовят, а посадка леса состоится весной 2022 года. Отметим, что в подведомственном Департаменту лесного хозяйства учреждении – «Владлесхозе» – имеются средства и ресурсы, необходимые для выполнения этих работ: техника, стандартный посадочный материал и квалифицированные специалисты.