Муромские деревни пожаловались прокурорам на плохое автобусное сообщение

Как известно, администрация Муромского района систематически публикует изменения в расписании автобусов со ссылкой на местное ПАТП, согласно которому регулярно отменяются рейсы в деревню Тереховицы (Саксино), и ряд других населенных пунктов. Конкретных пояснений по поводу отмены рейсов ни власти района, ни само ПАТП не дают.

Как сообщает прокуратура Владимирской области, именно на эти отмены и пожаловались жители деревень Загряжское и Степаньково, рассказав о нерегулярном автобусном сообщении.

Муромская городская прокуратура установила, что жители Загряжского действительно лишены постоянного сообщения с другими поселками и городом. Более того, прокуроры указали на нарушение графика в движении маршрута «Муром- Тереховицы», которым пользуются жители Саксино, Санниково, Степаньково и Березовки.

В связи с этим прокуроры направили в суд административное исковое заявление, потребовав от департамента транспорта Владимирской области принять меры по организации нормального автобусного сообщения для жителей Загряжского по маршруту «Муром — Урваново», а также для людей, живущих в деревнях, через которые проходят маршруты «Муром — Савково» и «Муром-Тереховицы».

В настоящее время иск находится в стадии рассмотрения.