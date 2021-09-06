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Общество6 сентября 2021 17:17

Муромские деревни пожаловались прокурорам на плохое автобусное сообщение

Как выяснило надзорное ведомство, ряд маршрутов ходит в районе нерегулярно
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как известно, администрация Муромского района систематически публикует изменения в расписании автобусов со ссылкой на местное ПАТП, согласно которому регулярно отменяются рейсы в деревню Тереховицы (Саксино), и ряд других населенных пунктов. Конкретных пояснений по поводу отмены рейсов ни власти района, ни само ПАТП не дают.

Как сообщает прокуратура Владимирской области, именно на эти отмены и пожаловались жители деревень Загряжское и Степаньково, рассказав о нерегулярном автобусном сообщении.

Муромская городская прокуратура установила, что жители Загряжского действительно лишены постоянного сообщения с другими поселками и городом. Более того, прокуроры указали на нарушение графика в движении маршрута «Муром- Тереховицы», которым пользуются жители Саксино, Санниково, Степаньково и Березовки.

В связи с этим прокуроры направили в суд административное исковое заявление, потребовав от департамента транспорта Владимирской области принять меры по организации нормального автобусного сообщения для жителей Загряжского по маршруту «Муром — Урваново», а также для людей, живущих в деревнях, через которые проходят маршруты «Муром — Савково» и «Муром-Тереховицы».

В настоящее время иск находится в стадии рассмотрения.