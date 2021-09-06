Во Владимире в районе элеватора мужчина попал под скоростной поезд

Как сообщили во Владимирском линейном отделе МВД России на транспорте, скоростной поезд №705 «Нижний Новгород — Москва» сбил 42-летнего мужчину, переходившего железнодорожные пути на улице Элеваторной в районе 17.40. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Наш источник в правоохранительных органах региона уточнил, что речь идет, вероятнее всего, о трагической случайности — на данный момент известно, что мужчина был местным жителем, и в тот день пошел за водой на местный родник.

К сожалению, удар оказался слишком сильным — мужчина погиб на месте происшествия.