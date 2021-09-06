Под Ковровом ликвидирован пожар в сушильной камере цеха пиломатериалов

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 10.59 на пульт диспетчеров пожарной части поступил сигнал о возгорании на производстве пиломатериалов, расположенном на улице Тепличной поселка Гигант.

На место выехали 19 пожарных на шести спецмашинах.

По прибытию на место выяснилось, что горение происходит в одном из пяти строений в блоке, который предназначен для сушки древесины.

В результате пожарные ликвидировали возгорание, общая выгоревшая площадь составила 100 квадратных метров. Сгорела внутренняя часть отделки сушильной камеры, а также 40 кубометров пиломатериалов. К счастью, никто из людей не пострадал.

По предварительной версии дознавателей, пожар могу случиться из-за неисправности печного отопления, установленного в сушильной камере.