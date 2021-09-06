На поддержку владимирских предпринимателей дополнительно выделили более 33 миллионов рублей

Из областного бюджета выделены дополнительные средства для расширения оказания услуг малому и среднему предпринимательству в рамках работы Центра «Мой бизнес». По сравнению с прошлым годом регион выделил на эти цели на 17 миллионов рублей больше, а всего более 24 миллионов рублей. Кроме того, шестнадцать с лишним миллионов рублей направлено на создание представительств Центра «Мой бизнес» в Петушках и Александрове. Вместе с этими дополнительными средствами всего в 2021 году на реализацию мероприятий госпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области» направлено 654 миллионов рублей – из федерального и областного бюджетов.