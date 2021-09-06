Муромлянин получил срок за контрабанду военной техники

Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность пятидесятивосьмилетнего жителя города Муром, связанная с незаконным перемещением через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники с целью последующего обогащения. В июне прошлого года муромлянин через интернет договорился с незнакомцев, которого не нашли, о совместной контрабанде территории РФ на территорию Китайской народной республики оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники. Он приобрел несколько изделий, относящихся к продукции военного назначения, которые используются в создании систем управления в составе военной техники.Потом муромлянин поместил вышеуказанные изделия под видом автомобильных запасных частей в багаж воздушного судна для пересылки неустановленному лицу в КНР. После этого, данные предметы контрабанды были изъяты сотрудниками УФСБ России по Владимирской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В ноябре прошлого года на основании полученных материалов ОРД СО УФСБ России по Владимирской области в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст. 226.1 УК России. В июле уже этого года Химкинским городским судом Московской области данный гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст. 226.1 УК России и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года. Приговор суда вступил в законную силу.