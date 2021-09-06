Во Владимире на День города выступит группа «Братья Грим»

Как сообщили в администрации города Владимира, в этом году День города будет рассредоточен по нескольким площадкам, а начнется он в ближайшую среду, 8 сентября. В этот день в городе будет презентован экологический автопробег «Чистая страна 2.0», в течение всего дня во Владимире будут проводиться круглые столы, открытые уроки, а с 12.00 до 12.30 на улице Егорова, 10 состоится открытие первого экопункта раздельного приема отходов.

В этот день праздничные мероприятия завершит большой концерт, хэдлайнерами которого станет поп-группа «Братья Грим». Концерт проведут с 18.00 до 20.00 на стадионе Лыбедь. Правда, войти смогут не все — на входе придется предъявить справку о прохождении ПЦР-теста, либо QR-код тем, кто сделал прививку от коронавируса.

Праздничные мероприятия в честь Дня города будут проводиться до субботы, 11 сентября включительно.