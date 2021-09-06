Жительница Судогды, отбиваясь от нападавшего, убила его

Вердиктом коллегии присяжных заседателей жительница Судогодского района признана виновной в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном при превышении пределов необходимой обороны. Трагедия произошла в середине сентября 2019 года, когда местная жительница отдыхала на приусадебном участке одного из домов Судогодского района. Нетрезвая женщина, обороняясь от действий знакомого, напавшего на нее, превысила пределы необходимой обороны, нарушив условие соразмерности защиты характеру и опасности посягательства. Присяжные признали ее заслуживающей снисхождения, и суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор был обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Владимирского областного суда, но апелляционным определением Владимирского областного он оставлен без изменения.