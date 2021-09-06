Во Владимирской области за полгода умерло в три раза больше человек, чем родилось

Во Владимирской области по-прежнему умирают значительно чаще, чем рождаются. Так в августе в регионе появилось на свет 874 младенца, умерло почти в три раза больше – 2315 человек, в том числе пять малышей до года (два во Владимире, два в Александровском районе и один в Коврвое). Больше всего малышей традиционно родилось в областной столице – 333, 96 крох появилось в округе мМуром, 89 – в Коврове. Меньше всего новорожденных появилось в городе Радужном – пять, Киржачском районе – семь и Ковровском районе – восемь. Умирали также чаще всего во Владимире – 525 случаев, Коврове – 268, округе Муром – 209. Многих не стало в августе в Гусь-Хрустальном – 153 и Александровском районе – 185. Для сравнения – родилось в августе там 41 и 43 ребенка соответственно.

Зато женились в августе во Владимирской области чаще, чем разводились: 1162 браков на 489 разводов.