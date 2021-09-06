Владимирская область получит 40 миллионов на завершение строительства дома-интерната в Гусь-Хрустальном

Владимирская область вошла в число регионов, которым в 2021 году направляется дополнительное финансирование на строительство домов-интернатов для инвалидов и пожилых.

Строительство жилого корпуса сопровождаемого проживания для нужд пожилых и инвалидов на 130 мест в доме-интернате Гусь-Хрустального ведётся в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Его открытие запланировано на 2023 год. Стоимость объекта с оснащением составит 274 миллиона рублей.

В отделении сопровождаемого проживания и долговременного ухода получатели услуг будут размещаться в одно- и двухместных комнатах с коммунальными удобствами. Для маломобильных проживающих предусмотрены функциональные регулируемые кровати, вертикализаторы, необходимое реабилитационное оборудование, а в санитарно-технических узлах будут смонтированы подъёмники для мытья ослабленных граждан, опоры, поручни и другие приспособления.

В корпусе также планируется разместить отделение для обучения постоянному сопровождаемому проживанию. Это альтернатива стандартному устройству в интернате. Проживающие устраиваются в палатах по типу квартир, в условиях, близких к домашним, но под чутким присмотром специалистов.

Кроме того, проектом предполагается создание уютных гостиных, буфетов и даже зимнего сада.