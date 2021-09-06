Жительница Владимира попалась с 25 свертками наркотиков

фото с сайта областного УМВД

В конце августа полицейские задержали 44-летнюю жительницу Владимира. При досмотре ее автомобиля, стражи порядка обнаружили 23 свертка с сыпучим содержимым внутри и 2 свертка с таблетками. Проведенная впоследствии экспертиза подтвердила, что внутри находились наркотические средства синтетического происхождения.

- На территории областного центра оперативники установили местонахождение организованных фигуранткой «тайников-закладок», из которых изъяли 20 свертков с аналогичным содержимым, - сообщили в областном УМВД.

Задержанная приобрела наркотики через интернет для распространения на территории города. В ходе обыска по месте жительства сотрудники полиции изъяли весы и упаковочные элементы. Общая масса изъятых из оборота запрещенных веществ превысила 58 граммов.

Возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.