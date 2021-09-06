Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 сентября 2021 13:48

Жительница Владимира попалась с 25 свертками наркотиков

Сейчас она находится под домашним арестом
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
фото с сайта областного УМВД

фото с сайта областного УМВД

В конце августа полицейские задержали 44-летнюю жительницу Владимира. При досмотре ее автомобиля, стражи порядка обнаружили 23 свертка с сыпучим содержимым внутри и 2 свертка с таблетками. Проведенная впоследствии экспертиза подтвердила, что внутри находились наркотические средства синтетического происхождения.

- На территории областного центра оперативники установили местонахождение организованных фигуранткой «тайников-закладок», из которых изъяли 20 свертков с аналогичным содержимым, - сообщили в областном УМВД.

Задержанная приобрела наркотики через интернет для распространения на территории города. В ходе обыска по месте жительства сотрудники полиции изъяли весы и упаковочные элементы. Общая масса изъятых из оборота запрещенных веществ превысила 58 граммов.

Возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.