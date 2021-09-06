Во Владимирской области занят почти 71 процент коек для больных коронавирусом

6 сентября во Владимирской области лабораторно подтверждено 162 новых случая заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 50238 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действуют 1364 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 70,9 процента из них занято (967), свободны 397 коек.

45915 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 155 человек. За период наблюдения в области отмечено 1746 летальных случаев.

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.