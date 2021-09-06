Во Владимире предпринимателя, продавшего 345 тысяч масок в ОКБ, обвиняют в сбыте фальсифицированных медизделий

Областная прокуратура сообщила о том, что они пережали в суд дело в отношении 30-летней предпринимательницы из Владимира, которую обвиняют в "сбыте фальсифицированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере".

По данным следствия женщина в период с 24 апреля по 19 мая 2020 года приобрела в Москве защитные маски в количестве 445 тысяч штук. При этом у нее не было регистрационного удостоверения, позволяющего продавать маски в медучреждения, но женщина сумела реализовать 345 тысяч масок в Областную клиническую больницу на сумму около 10 млн рублей, предоставив при этом руководству больницы ложную информацию о производителе защитных масок.

Вину в преступлении обвиняемая признала в полном объеме, сообщают в прокуратуре. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Владимира.