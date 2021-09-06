В Суздале презентовали новые туристические маршруты

4 сентября в Суздале в рамках Дня ремесленника состоялась презентация новых региональных туристических маршрутов. В этом году на развитие туризма администрация дополнительно выделила в рамках госпрограмм 29,5 млн рублей.

В рамках мероприятия новый турмаршрут презентовал глава администрации Собинского района Александр Разов. Это проект-путешествие по местам, где находился полководец Александр Суворов. Основная идея маршрута – провести туриста по значимым местам, где был полководец, погрузить в атмосферу живой истории.

На встрече были представлены проекты из Коврова, Мурома, Владимира, Гороховца, Гусь-Хрустального. Все они будут направлены на рассмотрение Экспертного совета по реализации программы продвижения туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма при Федеральном агентстве по туризму.