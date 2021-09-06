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Общество6 сентября 2021 13:11

В Суздале презентовали новые туристические маршруты

Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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4 сентября в Суздале в рамках Дня ремесленника состоялась презентация новых региональных туристических маршрутов. В этом году на развитие туризма администрация дополнительно выделила в рамках госпрограмм 29,5 млн рублей.

В рамках мероприятия новый турмаршрут презентовал глава администрации Собинского района Александр Разов. Это проект-путешествие по местам, где находился полководец Александр Суворов. Основная идея маршрута – провести туриста по значимым местам, где был полководец, погрузить в атмосферу живой истории.

На встрече были представлены проекты из Коврова, Мурома, Владимира, Гороховца, Гусь-Хрустального. Все они будут направлены на рассмотрение Экспертного совета по реализации программы продвижения туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма при Федеральном агентстве по туризму.