Почти три тысячи детей из Владимирской области, попавших в трудную ситуацию, отдохнули в лагерях

Владимирские дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, отлознули в двенадцати лагерях Владимирской области и двух - Ивановской области. Для 2800 ребят организовали разные смены: спортивные, творческие, патриотические, эколого-краеведческие смены. Кроме того, на базе 18 организаций социального обслуживания работали 75 реабилитационных групп, в которых отдохнули более 800 детей из малоимущих и многодетных семей, подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, а также ребята с ограниченными возможностями здоровья. Детей не только развлекали, но и старались укрепить их здоровье, а также проводили занятия с психологом, развивающие и коррекционные мероприятия по профилактическим программам (культурно-нравственное, патриотическое воспитание, водили в кинотеатры и музеи, устраивали спортивные соревнования, квесты, интеллектуальные викторины.