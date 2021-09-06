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Общество6 сентября 2021 11:06

Почти три тысячи детей из Владимирской области, попавших в трудную ситуацию, отдохнули в лагерях

Они получили путевки в лагеря Владимирской и Ивановской области
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Владимирские дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, отлознули в двенадцати лагерях Владимирской области и двух - Ивановской области. Для 2800 ребят организовали разные смены: спортивные, творческие, патриотические, эколого-краеведческие смены. Кроме того, на базе 18 организаций социального обслуживания работали 75 реабилитационных групп, в которых отдохнули более 800 детей из малоимущих и многодетных семей, подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, а также ребята с ограниченными возможностями здоровья. Детей не только развлекали, но и старались укрепить их здоровье, а также проводили занятия с психологом, развивающие и коррекционные мероприятия по профилактическим программам (культурно-нравственное, патриотическое воспитание, водили в кинотеатры и музеи, устраивали спортивные соревнования, квесты, интеллектуальные викторины.