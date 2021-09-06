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Происшествия6 сентября 2021 10:50

В Александрове двое парней попались серии краж из сетевых магазинов

Сразу несколько преступлений были совершены в течение мая и июня
Алексей КОТМЫШЕВ
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На днях следователи полиции Александровского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного на двух 18-летних парней из числа местных жителей. Их обвиняют в совершении краж по предварительному сговору.

В минувшем мае и июне в полицию поступило несколько сообщений от представителей сетевых магазинов, сообщавших, что из торговых точек пропадали алкоголь, бытовая химия и продукты. В общей сложности ущерб составил 22 тысячи рублей.

В ходе работы оперативникам удалось выйти за след подозреваемых. По версии следствия, парни причастны к семи кражам. При этом часть украденной продукции удалось изъять и вернуть обратно в магазины.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Александровский городской суд.