Владимирским победителям олимпийских игр в шесть раз увеличили премии

В регионе внесены изменения в постановление администрации Владимирской области «О подготовке спортсменов области для участия в официальных международных соревнованиях». Теперь в несколько раз увеличены премии спортсменам, занявшим 1, 2 и 3 места на Олимпиаде, Паралимпиаде или Сурдлимпийских играх, а также их наставникам. Отныне победители указанных соревнований будут получать премию в размере три миллиона рублей (ранее ее размер составлял 539,76 тысяч рублей), спортсмены, завоевавшие «серебро», - два миллиона рублей (ранее – немногим более трехсот тысяч), а удостоенные «бронзы» – один миллион рублей (ранее – 215,9 тысяч рублей). Заметно увеличен и размер премий тренеров, воспитанники которых поднялись на пьедестал Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. За первое, второе и третье место подопечных они будут получать соответственно полтора миллиона рублей (ранее – 485,78 тысяч рублей), 1,125 миллиона рублей (ранее – 269,88 тысяч рублей) и 750 тысяч рублей (ранее – всего 161,93 тысяч рублей). Напомним, решение о весомом увеличении размера указанных премий было принято по итогам заседания общественного Совета по физической культуре и спорту при губернаторе области, которое прошло в июне этого года.