Во Владимирской области за сутки заболело коронавирусом 162 человека

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 сентября 2021 года лабораторно подтверждено 162 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, распределившихся следующим образом: 28 сл. в г. Владимире, 19 сл. в Ковровском, 25 сл. в Муромском, 16 сл. в Гусь-Хрустальном, 13 сл. в Кольчугинском, 13 сл. в Суздальском, 7 сл. в Киржачском, 10 сл. в Вязниковском, 5 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Петушинском, 4 сл. в Александровском, 3 сл. в Собинском, 4 сл. в Меленковском, 3 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Судогодском, 3 сл. в г. Радужный, 3 сл. в Селивановском, 1 сл. в Камешковском. Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрирован 50 238 случаев заболевания, в том числе 11 582 сл. в г. Владимире, 5875 сл. в Гусь-Хрустальном, 5430 сл. о. Муром, 4060 сл. в Ковровском, 2760 сл. в Александровском, 2719 сл. в Петушинском, 2090 сл. в Юрьев-Польском, 2172 сл. в Вязниковском, 2182 сл. в Кольчугинском, 2054 сл. в Суздальском, 1662 сл. в Киржачском, 1679 сл. в Собинском, 1401 сл. в Меленковском, 1110 сл. в Гороховецком, 1131 сл. в Камешковском, 960 сл. в Селивановском, 736 сл. в Судогодском, 635 сл. в г. Радужном. Как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, Ве больные находятся под медицинским наблюдением.