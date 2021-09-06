Администрацию поселка Мстера обязали поставить для жителей мусорные контейнеры

Решением Вязниковского городского суда Владимирской области признано бездействие администрации муниципального образования поселка Мстера, выразившееся в непринятии мер по созданию и надлежащему содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов. Их обязали организовать места накопления твердых коммунальных отходов с твердым покрытием, организовать размещение и обустройство места накопления твердых коммунальных отходов, предусмотрев расстояние от контейнеров до жилых зданий не менее 20 метров и не более 100 метров в течение года с момента вступления решения суда в законную силу. Сама администрация настаивала, что не может оборудовать места размещения отходов производства и потребления в водоохранной зоне, но суд не согласился, отметив, что мусорные контейнеры являются местами сбора отходов, а не местами размещения (хранения либо захоронения) отходов. Кроме того, доводы администрации, что на улицах 2-я и 3-я Набережная отсутствуют подъездные пути, тоже не убедили суд, по мнению которого в силу закона обязанность по организации контейнерных площадок с соблюдением приведенных выше нормативов, не может ставиться в зависимость от организации проезда по улицам и сложившейся жилой застройки.