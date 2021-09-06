В Муроме завершились международные соревнования инженерных войск

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, 3 сентября под Муромом на Оке состоялся завершающий, международный этап «Открытой воды», в котором в этом году приняли участие две команды — Россия и Белоруссия.

Наших на этот раз представлял победитель всероссийского этапа — команда 11-й гвардейской отдельной инженерной бригады Южного военного округа.

.

В этом году командам пришлось форсировать участок Оки шириной в 500 метров. Началось состязание с инженерной разведки и отражения нападения условного противника, после чего была произведена десантная переправа на плавающих транспортерах ПТС-2, а также переправа загруженных автомобилей на паромно-мостовых машинах. Кроме того, инженеры собирали паромы из звеньев понтонного парка, чтобы дать возможность переправиться танкам и другой тяжелой технике.

Помимо прочего, зрители могли наблюдать выступления вертолетчиков и военных творческих коллективов, которые всегда предваряют состязание.

.

В результате команда России выполнила все нормативы за 44 минуты 22 секунды. Белоруссия показала результат в 49 минут 44 секунды. Таким образом, российская команда в очередной раз стала победителем. Завершились соревнования церемонией награждения.