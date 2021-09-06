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Происшествия6 сентября 2021 9:20

В Коврове на месте пожара в квартире обнаружено тело погибшей женщины

Происшествие случилось около восьми часов вечера 5 сентября на улице Космонавтов
Алексей КОТМЫШЕВ
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Информация о пожаре в жилом доме 2/3 на улице Космонавтов поступила диспетчерам пожарной части в 19.57. Несколько минут спустя первые расчеты оказались на месте ЧП.

К тому моменту на первом этаже многоквартирного дома было сильное задымление. Газодымозащитники в составе одного звена пробрались в квартиру, из которой шел дым, и быстро нашли очаг возгорания. В это же время из дома было эвакуировано 11 человек, в том числе двое детей.

Пламя потушили на площади 5 квадратных метров, не дав распространиться на всю квартиру. В результате сгорела внутренняя отделка помещения и часть вещей. К сожалению, на месте пожара обнаружено тело погибшей женщины, личность которой в настоящее время устанавливается. Также дознаватели МЧС выясняют причину, по которой произошло возгорание.

На тушении были задействованы 19 пожарных и шесть спецмашин.