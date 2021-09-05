Во Владимирской области на складах нашли вредителей хлебных запасов

В августе в управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям поступили сведения от ФГБУ «ЦНМВЛ» о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинных объектов двух хозяйствующих субъектов Владимирской области.

По заявкам сельхозпредприятий из Муромского и Гороховецкого районов, лаборатория обследовала склады предприятий для хранения зерна и продуктов его переработки. Карантинные вредные организмы не обнаружены, но выявлены вредители хлебных запасов: долгоносик амбарный, клещ волосатый обыкновенный, хрущак большой мучной и другие.

Данные предприятия декларируют зерно с целью выпуска в обращение. Таким образом, их зерносклады могут использоваться для хранения декларированного зерна.

Чтобы не допустить заражения декларированного зерна вредителями хлебных запасов и выпуска в обращение зараженного зерна, Россельхознадзор выдал ООО «Борисоглебское» и ООО «Агрофирма «Крутово» два предостережения о недопустимости нарушений.

С начала года управление выдало 537 предостережений о недопустимости данных нарушений.