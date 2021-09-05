Владимирское "Торпедо" уступило ФК "Локомотив-Казанка"

4 сентября владимирское "Торпедо" принимало у себя ФК "Локомотив-Казанка".

В начале игра была равной, однако за две минуты защитник черно-белых Даниил Соколов получил от судьи две желтые карточки и был удален с поля. Это событие стало решающим для владимирских футболистов. Игра разладилась. После перерыва соперники забили два гола, выиграв матч.

Старший тренер "Торпедо" Сергей Дубровин взял вину на себя, отметив, что ему не удалось донести до футболистов, как играть вдесятером с соперником.

- В чемпионате нам пока похвастаться нечем. Но мы в тренерском штабе верим в наших ребят. У них есть качества, которые могут привести к реализации голевых моментов. Будем работать, гнуть нашу линию. Я вижу, что мы играем лучше, команда адекватно воспринимает установки тренеров, - подчеркнул наставник черно-белых Александр Акимов.

Сейчас "Торпедо" занимает девятую строчку турнирной таблицы. 10 сентября черно-белые на выезде сыграют с "Динамо-2".