У Золотых ворот машина влетела в здание школы

Скриншот с видео из группы «Подслушано Автомобилистов | Владимир» в ВКонтакте

Утром 5 сентября в здание школы у Золотых ворот влетел "Мерседес". Видео выложили в социальные сети автомобилисты.

В областном УМВД рассказали, что за рулем автомобиля находился 23-летний молодой человек. Он ехал со стороны улицы Гагарина в сторону Студеной горы. Неожиданно машина вылетела с проезжей части и столкнулась со зданием школы №1. Повезло, что на тротуаре не было людей. Сам водитель не пострадал, однако вышел из машины, пошатываясь - то ли был нетрезв, то ли в состоянии шока.

В интернете обсуждают версию о том, что водитель превысил скорость и пытался скрыться от полицейского автомобиля.

Сейчас на водителя составлен административный протокол.