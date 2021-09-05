Во Владимирской области спасатели помогали в поисках трех заблудившихся семей

фото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области

За последние два дня силы и средства подразделений областного управления МЧС России несколько раз принимали участие в поисках потерявшихся в лесу людей.

Вечером в пятницу поступила информация о том, что в Гусь-Хрустальном районе, в лесу между населёнными пунктами Гаврино и Неклюдово заблудилась семейная пара с 6-летним ребёнком. На поиски были направлены сотрудники полиции и органов местного самоуправления, сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона, а также дежурная смена аварийно-спасательной службы области. Общая группировка составила 11 человек и 4 единицы техники. Потерявшиеся были на связи. В течение часа семья была найдена полицейскими.

Вечером в субботу поступила информация о том, что в районе н.п. Протасово Суздальского района заблудились 4 человека, в том числе один ребёнок. На место выехали сотрудники полиции, спасатели аварийно-спасательной службы и сотрудники пожарно-спасательной части №26 города Суздаля. Потерявшиеся также имели при себе телефон. В течение часа силами полиции они были выведены.

Позднее тем же днём поступила информация о том, что в Александровском районе в районе карьеров у н.п. Зезевитово потерялись женщина и подросток. На поиски выехали сотрудники полиции, аварийно-спасательного формирования Александрова и пожарно-спасательной части №17. По информации от потерявшихся, они находились в районе одного из многочисленных карьеров. Сотрудники МЧС России приступили к обследованию карьеров. В процессе потерявшиеся были найдены, их здоровью ничто не угрожает.

Обязательно берите с собой заряженные мобильные телефоны, надевайте яркую одежду, не ходите в незнакомый лес и по одиночке. Если вы поняли, что заблудились, сообщите об этом по номерам 112 или 102 и выполняйте все инструкции.