Во Владимирской области 5 сентября коронавирусом заболели 165 человек

На территории Владимирской области на 9 часов утра 5 сентября 2021 года лабораторно подтверждено 165 случаев заболевания Covid-19.

Вот как распределились случаи по районам региона: 26 сл. в г. Владимире, 22 сл. в Ковровском, 19 сл. в Муромском, 18 сл. в Гусь-Хрустальном, 11 сл. в Кольчугинском, 11 сл. в Суздальском, 10 сл. в Киржачском, 8 сл. в Вязниковском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Петушинском, 5 сл. в Александровском, 5 сл. в Собинском, 5 сл. в Меленковском, 4 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Судогодском, 2 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Селивановском, 2 сл. в Камешковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 50 076 случаев заболевания (11 554 сл. в г. Владимире, 5859 сл. в Гусь-Хрустальном, 5405 сл. о. Муром, 4041 сл. в Ковровском, 2756 сл. в Александровском, 2716 сл. в Петушинском, 2085 сл. в Юрьев-Польском, 2162 сл. в Вязниковском, 2169 сл. в Кольчугинском, 2041 сл. в Суздальском, 1655 сл. в Киржачском, 1676 сл. в Собинском, 1397 сл. в Меленковском, 1107 сл. в Гороховецком, 1130 сл. в Камешковском, 957 сл. в Селивановском, 734 сл. в Судогодском, 632 сл. в г. Радужном).