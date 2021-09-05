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Спорт5 сентября 2021 8:43

Двое владимирских гимнастов завоевали медали на Кубке Вызова в Словении

Отличились Кирилл Прокопьев и Илья Кибартас
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Со 2 по 5 сентября в Словении в городе Копер проходит этап Кубка Вызова FIG WORLD CHALLENGE CUP KOPER (SLO).

От России заявлена большая делегация спортсменов из владимирской школы им. Н.Г. Толкачева по спортивной гимнастике: Кирилл Прокопьев, Сергей Кривунец, Кирилл Прокопьев, Илья Кибартас, Алексей Ростов, Илья Заика, Владислав Новокшонов, Анастасия Агафонова.

Кирилл Прокопьев занял первое место в вольных упражнениях. Илья Кибартас завоевал серебряную медаль на кольцах

Первое место на коне завоевал Матвей Петров (сборная Албании).