В Муроме до 30 сентября отменили автобусы в Навашино

На сайте владимирского автовокзала появилась информация о временной отмене с 1 по 30 сентября 2021 года шести рейсов по маршруту «Муром-Навашино». Отменяются следующие рейсы, отправляющиеся с автовокзала округа Муром: в 8.00,10.00,12.00,14.10,17.00,19.00.

Это, кстати, не единственное изменение в работе междугороднего транспорта во Владимирской области. Так, с 6 сентября 2021 года изменяется время отправления рейсов по маршруту «Владимир –Киржач»: отменяется рейс отправлением от автовокзала Владимира в 9.30, вводятся рейсы с отправлением от автовокзала Владимира в 9.00,13.30,18.30. Рейсы следуют через Покров.