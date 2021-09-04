В Александрове мужчина погиб на пожаре, случившемся из-за неисправной проводки

4 сентября в 8.47 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: город Александров, СНТ «Геологи».

Как сообщают в пресс-службе ведомства, вызов о пожаре им поступил поздно. Из-за этого, когда они приехали, дом уже горел вовсю. Пожарные ликвидировали пожар на площади 36 квадратных метров.

К сожалению, при разборе конструкций на месте пожара был обнаружен погибший хозяин дома - мужчина 1939 года рождения. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава. По предварительной версии причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.