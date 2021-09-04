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Общество4 сентября 2021 14:57

На улице Комиссарова начался ремонт тротуара

Дорожники должны заменить 980 метров полотна
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Фото с сайта администрации города Владимира.

Фото с сайта администрации города Владимира.

Наряду с дорогами, которые в этом году ремонтируются по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги", во Владимире ведутся дорожные работы на участках, которые делаются а счет городского и областного бюджетов.

Одним из них стал ремонт тротуара на улице Комиссарова, который начался на этой неделе. Дорожники заменят асфальт на участке от улицы Безыменского до улицы Егорова и от дома №47 до дома №63 по улице Комиссарова. Работы выполняет ООО ДСК «Автобан», с которым заключен контракт на сумму 9,7 млн рублей. Общая протяженность тротуара, который будет отремонтирован, составляет 980 метров.

Заместитель начальника городского управления ЖКХ Дмитрий Еропов сообщил, что на сегодняшний день старое асфальтовое покрытие полностью демонтировано. Подрядчик приступил к ремонту основания. Работы по ремонту тротуара на улице Комиссарова планируется закончить в третьей декаде сентября.