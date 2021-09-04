В Александровском районе ради решения проблемы нехватки педагогов начали привлекать студентов последних курсов

Перед первым сентября в управлении образования Александровского района неожиданно заявили, что за лето из школ уволились сразу 60 педагогов. Люди уезжали в Подмосковье ради хороших зарплат.

И вот газета "Новый город Александров" сообщает, что ситуация с нехваткой педагогов решается. 3 сентября начальник управления образования Ирина Сергеева заявила, что для восполнения кадровых потерь начали привлекать молодых специалистов. К примеру, для преподавания привлекают студентов последних курсов Юрьев-Польского педколледжа.

Также работающие в школах педагоги получили допнагрузку, что позволило закрыть все предметы. Наконец, часть уволившихся педагогов вновь вернулись работать в школы Александровского района. Речь идет о преподавателях пенсионного возраста. Окончательно чиновники обещают решить кадровые проблемы к середине сентября.