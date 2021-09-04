Нарушения на дорогах Владимирской области предлагают выявлять с помощью беспилотников

2 сентября в "белом доме" прошло очередное рабочее совещание по вопросам безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 33 региона.

Чиновников беспокоит тот факт, что по итогам 8 месяцев 2021 года на территории области при снижении на 9 процентов количества ДТП с пострадавшими, отмечается рост погибших к аналогичному периоду прошлого года на 8,5 процентов (со 131 до 142 человек). По-прежнему причиной каждого пятого ДТП является превышение скорости. При этом аварии с этой причиной (вместе с выездом на встречку) дали почти половину от всех погибших.

В ходе совещания прозвучала инициатива – пока в качестве теста – начать использовать для выявления нарушений на дорогах региона профессиональные беспилотники. О них водителей будут предупреждать сервисы Яндекса, что должно само по себе дисциплинировать автомобилистов. Осознание контроля поможет серьёзно скорректировать поведение лихачей на дорогах региона и, как следствие, снизить количество ДТП, в том числе и со смертельными исходами. Ещё одна предложение – оборудование проекционных пешеходных переходов. Святящиеся в темноте "зебры" помогли бы уменьшить число сбитых пешеходов.