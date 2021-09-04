Во Владимирской области 4 сентября коронавирус диагностирован у 169 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 4 сентября лабораторно подтверждено 169 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Львиная доля заболевших в областном центре - 33, 22 - в Гусь-Хрустальном, 20 - в Муромском, 17 - в Ковровском районах. По 9 случаев в Вязниковском, Юрьев-Польском и Петушинском районах, по 8 заболевших в Киржачском, Суздальском, Кольчугинском районах, по 7 - в Александровском и Собинском районах, 4 - в Меленковском, 3 - в Судогодском, по 2 - в Радужном и Селивановском районе, 1 заболевший в Камешковском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 49 911 случаев заболевания (11 528 сл. в г. Владимире, 5841 сл. в Гусь-Хрустальном, 5386 сл. о. Муром, 4019 сл. в Ковровском, 2751 сл. в Александровском, 2710 сл. в Петушинском, 2078 сл. в Юрьев-Польском, 2154 сл. в Вязниковском, 2158 сл. в Кольчугинском, 2030 сл. в Суздальском, 1645 сл. в Киржачском, 1671 сл. в Собинском, 1392 сл. в Меленковском, 1103 сл. в Гороховецком, 1128 сл. в Камешковском, 955 сл. в Селивановском, 732 сл. в Судогодском, 630 сл. в г. Радужном).