В Александрове за ночь случилось два пожара

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Беспокойной вышла ночь с 3 на 4 сентября у александровских пожарных. За ночь они, как минимум, два раза выезжали на достаточно крупные пожары, в одном из которых не обошлось без пострадавших.

Так, в районе 23 часов спасателям поступило сообщение о пожаре в пятиэтажке на улице Топоркова. Когда пожарные подъехали к дому №4, они увидели дым, шедший из окна 3 этажа. Сотрудники МЧС проникли в задымленную квартиру и достаточно быстро потушили огонь. Выяснилось, что горела постель. Скорее всего хозяин квартиры курил в постели. В итоге, он и пострадал от огня.

А через час, в районе полуночи на улице Революции у дома №47 загорелся автомобиль. Его быстро залили водой. Погибших и пострадавших нет. В общей сложности к двум пожарам привлекли семь автоцистерн и 24 человек.