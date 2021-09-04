Во Владимирской области 4 сентября ожидается шквалистый ветер

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в течение дня 4 сентября во Владимире и по области ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

В МЧС опасаются, как бы такой ветер не привел к возникновению ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения; нарушением в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждением сельскохозяйственных культур.

Ну, и кроме того, если у вас есть возможность не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями, не делайте этого.