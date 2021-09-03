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Общество3 сентября 2021 19:58

На расселение погорельцев из Александрова выделят более 78 миллионов рублей

Деньги жителям сгоревшего дома дадут уже в сентябре
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Из областного бюджета городу Александрову выделили дополнительные 78,4 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на переселение жителей сгоревшего дома. Напомним, в июне этого года в Александрове от пожара серьезно пострадал пятиэтажный дом №1 по улице Маяковского, в котором зарегистрировано 150 человек. Сначала администрации города Александрова выделили субсидию из областного бюджета в размере 9,7 миллионов рублей на приведение в порядок жилых помещений маневренного фонда для временного расселения погорельцев. Дополнительные средства направлены на приобретение жилых помещений для нанимателей соцжилья и возмещение выкупной стоимости собственникам жилых помещений. Уже с 3 сентября жители могут обращаться в городскую администрацию за выплатами.