Владимирские дорожники заплатят штраф за несоблюдение безопасности дорожного движения

На исполнении в Ленинском районном отделении судебных приставов города Владимира находилось исполнительное производство, предметом исполнения которого являлось взыскание административного штрафа с местной дорожной эксплуатационной компании в размере 200 тысяч рублей в адрес регионального департамента юстиции. Предприятие получило административный штраф по ст. 12.34 ч.1 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). Должником было получено постановление о возбуждении исполнительного производства, разъяснены какие меры принудительного характера к нему будут применены в случае непогашения задолженности. Штраф должником незамедлительно был оплачен в полном объеме.