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Происшествия3 сентября 2021 17:31

Вязниковец пытался получить права по поддельным справкам из диспансеров

Ему удалось купить подложные документы, но на медкомиссии их не приняли
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями вязниковской полиции задержали 31-летнего местного жителя, который подозревается в том, что использовал «липовые» документы.

По версии следствия, состоящий на учете у нарколога и психиатра мужчина решил получить водительское удостоверение, однако справки из диспансеров о том, что на учете не состоит, врачи предоставить ему отказались.

Тогда житель Вязников купил поддельные справки о том, что не состоит на учетах, но на медкомиссии заметили обман. Так мужчина стал фигурантом уголовного дела, экспертиза подтвердила, что документы действительно были ненастоящими.

В настоящее время оперативники устанавливают канал приобретения «липовых» справок. Расследование уголовного дела по факту использования подложного документа продолжается.