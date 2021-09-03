Вязниковец пытался получить права по поддельным справкам из диспансеров

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями вязниковской полиции задержали 31-летнего местного жителя, который подозревается в том, что использовал «липовые» документы.

По версии следствия, состоящий на учете у нарколога и психиатра мужчина решил получить водительское удостоверение, однако справки из диспансеров о том, что на учете не состоит, врачи предоставить ему отказались.

Тогда житель Вязников купил поддельные справки о том, что не состоит на учетах, но на медкомиссии заметили обман. Так мужчина стал фигурантом уголовного дела, экспертиза подтвердила, что документы действительно были ненастоящими.

В настоящее время оперативники устанавливают канал приобретения «липовых» справок. Расследование уголовного дела по факту использования подложного документа продолжается.