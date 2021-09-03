В Александрове хозяйку квартиры убили за беспорядок в комнатах

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях завершено расследование уголовного дела по факту убийства, в котором обвиняется 36-летний житель Александровского района.

По версии следствия, 16 мая нынешнего года он пришел в гости к друзьям, с которыми пил спиртное, а через некоторое время решил навестить их соседку, с которой также был знаком. Однако в квартире соседки мужчина увидел беспорядок. А сама хозяйка была пьяна. Тогда незваный гость заявил, что «примет меры», если женщина не уберется в квартире в течение часа, и ушел.

Спустя час александровец вернулся и увидел все тот же беспорядок, после чего схватил биту и ударил женщину по голове. От удара она скончалась. После этого обвиняемый завернул ее тело в ковер и увез на местный карьер, где тело наследующий день обнаружили местные жители.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Александровский городской суд.