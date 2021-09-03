В Селивановском районе на школьном автобусе оказался неисправен тахограф

Как сообщает прокуратура Владимирской области, прокуроры Селивановского района совместно с сотрудниками местной Госавтоинспекции проверили готовность школьных автобусов к новому учебному году.

Оказалось, что водитель автобуса, перевозящего ребят в Красногорбатскую школу не смог по требованию инспектора вывести на печать информацию с тахографа, установленного в машине.

Еще одно нарушение проверяющие зафиксировали в работе автобуса Новлянской средней школы. Оказалось, что в нем неисправны внутренний и наружный громкоговорители.

По результатам проверки оба директора школ получили представления прокуратуры, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.